Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско |
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото) |
Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото) |
Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото) |
Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников |
Хзмалян признал наличие груды оружия в распоряжении армянских сепаратистов (видео) |
Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян |
Украинцы ведут наступление на двух направлениях |
Абасов встретится в полуфинале Кубка мира с Карлсеном (обновлено) |
Главное Политика

Полянский: Лишь Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы (видео)

Полянский: Лишь Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы (видео)

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании СБ ООН по Карабаху, которое инициировала Армения, заявил, что Москва готова работать со всеми заинтересованными в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Мы готовы работать со всеми ответственными игроками, заинтересованными в нормализации ситуации вокруг Карабаха и армяно-азербайджанского примирения в целом», – приводит «Интерфакс» его слова.

Российский дипломат отметил, что только Армения и Азербайджан могут найти решение конфликта. «Никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Полянский: Лишь Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы (видео)
Политика

Полянский: Лишь Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы (видео)

2023/08/17, 01:12
Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско
Политика

Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско

2023/08/17, 00:57
Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото)
Политика

Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото)

2023/08/16, 23:49
Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников
Политика

Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников

2023/08/16, 23:20
Лавров обсудил с Мирзояном урегулирование отношений между Баку и Ереваном
Политика

Лавров обсудил с Мирзояном урегулирование отношений между Баку и Ереваном

2023/08/16, 20:26
Гаджизаде ответил Османи
Политика

Гаджизаде ответил Османи

2023/08/16, 18:28
Фарид Шафиев о результатах заседания СБ ООН: США и Россия не смогут договориться
Политика

Фарид Шафиев о результатах заседания СБ ООН: США и Россия не смогут договориться

2023/08/16, 17:48
Анджей Каспршик отправится на Лачинскую дорогу
Политика

Анджей Каспршик отправится на Лачинскую дорогу

2023/08/16, 16:32
МИД Азербайджана осудил военные провокации Армении
Политика

МИД Азербайджана осудил военные провокации Армении

2023/08/16, 15:33