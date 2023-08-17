Полянский: Лишь Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы (видео)

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Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании СБ ООН по Карабаху, которое инициировала Армения, заявил, что Москва готова работать со всеми заинтересованными в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Мы готовы работать со всеми ответственными игроками, заинтересованными в нормализации ситуации вокруг Карабаха и армяно-азербайджанского примирения в целом», – приводит «Интерфакс» его слова.

Российский дипломат отметил, что только Армения и Азербайджан могут найти решение конфликта. «Никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят», – добавил он.