Полянский: Лишь Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы (видео)

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании СБ ООН по Карабаху, которое инициировала Армения, заявил, что Москва готова работать со всеми заинтересованными в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Мы готовы работать со всеми ответственными игроками, заинтересованными в нормализации ситуации вокруг Карабаха и армяно-азербайджанского примирения в целом», – приводит «Интерфакс» его слова.
Российский дипломат отметил, что только Армения и Азербайджан могут найти решение конфликта. «Никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят», – добавил он.