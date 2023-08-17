Германия осудила провокации против Корана

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Германия осуждает провокации, направленные против священного Корана.

Представитель правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что позиция Германии в отношении этих «неуважительных и неуместных» действий однозначна.

Хоффманн на вопрос о том, будет ли стоять на повестке дня встречи Шольц-Фредериксен вопрос о сожжении Корана в ходе провокаций в Дании и каково отношение к этому канцлера Шольца, который до сих пор не сделал заявления по этому поводу, ответила: «Я не могу заранее сказать, какой конкретный вопрос будет на повестке встречи, но отношение правительства Германии к сожжению Корана ясно. Мы считаем это неуважительным и неуместным».

«Мы выступаем против таких явлений и осуждаем эти действия», – добавила Хоффманн, которую цитирует «Анадолу».