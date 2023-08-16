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Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников

Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников

Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана были предприняты представителями Конгресса США.

С данным заявлением выступил выступил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, слова которого приводит Politico.

Гаджиев добавил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана были организованы «представителями Конгресса, которые фактически представляют армянское лобби и не думают о своих национальных интересах».

По его словам, данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников по обеспечению прочного мира.

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