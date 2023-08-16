Франция играет через Красный Крест? (видео)

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Личный политолог премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тигран Хзмалян заявил о механизме влияния Франции в Карабахе через финансирование миссии Красного Креста, сообщает телеграм-канал Minval—LIVE.

«Сегодня мы узнали, что миссия Красного Креста в «Арцахе» (здесь и далее закавычено нами – «Минвал») получает подкрепление из Франции на 3 миллиона долларов. Таким образом Франция опять показывает – дескать, мы оттуда не уйдем, не оставим в «Арцахе» армян одних», – глубокомысленно заявил Хзмалян.

«Красный Крест – довольно сильный игрок. Нейтральный, но довольно сильный. То, что Франция играет через Красный Крест, говорит о том, что в дальнейшем она изберет иные механизмы», – важно добавил он.

