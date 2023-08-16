«Блокадные» торги неуместны. Баку свое слово сказал

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Политический кластер Армении на фоне растущих активов азербайджанской дипломатии все глубже погружается в хаос. Ясно видно, как безысходность бьет по хрупким позициям скатывающейся в бездну страны. Решение об обращении в Совет безопасности ООН по случаю несуществующей блокады 25 тысяч армян, живущих в Карабахском районе Азербайджана, заранее обреченная затея. Шумному жалобщику она ничего хорошего не принесет. Отчаянный шаг свидетельствует о том, что Иреван решил испить горькую чашу до дна, чтобы удостовериться, что вариантов на перехват инициативы больше не будет.

Перед заседанием в СБ ООН армянский истеблишмент перенапрягся по полной, и это является причиной неразберихи, которую сообща воссоздают разные центры политической борьбы, объединившиеся против Баку. Доказательная база плана под названием «блокада» не только не выдерживает критики, она еще и эфемерна.

Поднимая вой, источники политического блуда и медиа, покровители и лоббисты хаев вовсю поддерживают вселенский вой, дескать, горстку многострадальных в Карабахе законный хозяин региона вот-вот доведет до голодной смерти. И что же больше всего беспокоит силу, раскручивающую большой блеф?

Ее беспокоит наличие коммуникаций, предоставляемых Азербайджаном для своих же граждан армянской национальности, чтобы они беспрепятственно могли перемещаться в нужных направлениях, получали гуманитарные и иные грузы, не беспокоились бы о том, как будет складываться их жизнь под юрисдикцией Азербайджана.

Так называемые власти самозваной автономии, опираясь на пока еще не обезвреженных вооруженных сепаратистов, изо всех сил стараются предотвратить реинтеграцию сограждан в азербайджанской общество.

Используя скудный остаточный ресурс, реваншисты и идеологи провалившегося плана самоопределения перестают понимать, что делают. Изо дня в день транслируют затертые штампы вроде «геноцидальная политика Азербайджана», «этническая чистка региона» и прочую дребедень, чтобы обратить на себя внимание.

Бросая пыль в глаза сообществу и руководителям международных институтов, вооруженные главари карабахских армян требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, внимание, «отозвать заявление о признании Карабаха частью Азербайджана».

Как известно, армянский руководитель об этом высказывался не раз и не два, причем на официальном уровне, да еще и на международных площадках, обосновав свою позицию еще и собственной готовностью заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Противники примирения из числа отъявленных экстремистов и тюркофобов понимают, что признание территориальной целостности Азербайджана со стороны официального Иревана выбивает из-под их ног почву. Даже если Никол Пашинян отзовет свое заявление, ничего не изменится. Азербайджан в результате 44-дневной войны восстановил свою территориальную целостность, и она безоговорочно признана сообществом.

Все, что происходит в периметре границ суверенной страны, это внутреннее дело Баку. Предоставление карабахским армянам безопасной автомобильной дороги Агдам – Ханкенди автоматически дезавуирует стенания и вопли непримиримых хайских радикалов о блокадном положении армянской общины.

Разве об этом неизвестно главам государств-членов Совета безопасности ООН? Бесспорно, известно.

Идя на заведомую авантюру, идеологи провалившегося проекта «миацум» не без участия армянских властей запускают вторую линию фальши, идут ва-банк, чтобы запудрить мозги сообществу и выиграть время для реванша.

Заявление небезызвестного движения «Вместе», которое вызвалось спасать мертвое положение, идет на крайние меры, чтобы разжалобить постоянных и непостоянных членов СБ ООН ради несбыточной цели.

Но оно же обнажает всю мошенническую сущность политики, которую вознамерились провернуть системные лузеры ради нанесения внушительного удара по интересам Азербайджана.

Вот к чему они призывают подневольных карабахских армян: «Ни при каких обстоятельствах нельзя обсуждать и соглашаться на открытие дороги Агдам – Ханкенди. На любых условиях, кем бы это ни было предложено. Это имеет смертельное, судьбоносное значение. Согласие на пользование «благами» Агдама сделает идею «реинтеграции» реальностью. Турки получат «легитимное» право на свободное вторжение в Карабах, со всеми вытекающими из этого последствиями».

Не обязательно быть гением развязки головоломок, чтобы понять, для чего затеяна вся возня с блокадой и почему непримиримые хаи видят в нем свою последнюю надежду.

На блокаду армян Карабаха обрекают свои же непризнанные президенты, госминистры, вооруженные начальники, именующие себя руководителями самозваного карабахского образования. Они продолжают прессинг в отношении безвинных и бесправных людей, которые большинством желают реинтеграцию, выражая готовность принять азербайджанское гражданство. Но они, живущие в постоянном страхе, лишены возможности элементарного волеизъявления.

В заявлении движения «Вместе» содержатся угрозы в адрес властей Армении, так называемого президента НКР, чтобы они предприняли единственно верную позицию в столь шаткой ситуации и заявили бы, что «Карабах является независимой от Азербайджана государственной единицей, и любое другое официальное заявление должно считаться бессмысленным решением для народа Карабаха».

Вот так, 25-тысячная община, именуемая «народом», превращена в разменную монету для хайских националистов, которые, прикрываясь интересами мирового армянства, жертвуют настоящим и будущим потенциальных азербайджанских граждан. Кошмаров последних трех с лишним десятилетий, что выпали на их долю, похоже, недостаточно, и авторы проекта воссоединения готовят им новые безумия, обещая вымышленный для них мир вне Азербайджана.

Но это химера чистой воды. Эпоху стабильности армянам Карабаха обещает и воссоздает Азербайджан, который своей рациональной политикой уже загнал в угол малообразованных начальников самопровозглашенной республики и их покровителей, восседающих в теплых креслах Иревана, Лос-Анджелеса, Парижа и других мест.

Игра без правил завершена, и тем, кого это не устраивает, пора собрать манатки и убраться вон. Иначе худо будет.

Баку как был на белой полосе, он продолжает там находиться, чем, собственно, и переигрывает любителей серой зоны. Для него в вопросе национальной безопасности компромиссов, как не было, так и не будет. Все!

Тофик Аббасов, автор Minval.az