США обложили санкциями компании России, Казахстана и Словакии за связи с Пхеньяном

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Минфин США расширил санкционный список по КНДР, добавив в него три организации из России, Казахстана и Словакии. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер) ввело санкции в отношении трех организаций, связанных с попытками уклонения от санкций и пытающихся поддерживать сделки по продаже оружия между Россией и КНДР», – говорится в опубликованном на сайте заявлении Минфина.