США предложили Ирану перестать поставлять России дроны в обмен на смягчение санкций

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США подталкивают Иран к прекращению продажи боевых беспилотников России в рамках обсуждения более широкого негласного соглашения между Вашингтоном и Тегераном о снижении напряженности. Об этом 16 августа сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Администрация президента США Джо Байдена подняла этот вопрос на непрямых переговорах в Катаре и Омане в этом году, по словам источников. Обсуждения проходили параллельно с переговорами по соглашению об обмене заключенными, в результате которого на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.

По словам иранского чиновника и еще одного человека, проинформированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотников, которые Москва использует в войне в Украине, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов.

Чиновник добавил, что Тегеран, который официально отрицает использование его беспилотников в Украине, неоднократно просил Москву прекратить их использование в конфликте, но Вашингтон хотел «более конкретных шагов».

Участники переговоров надеются, что непрямые переговоры приведут к тому, что обе стороны согласуют меры по деэскалации. Для Ирана это означало бы согласие не обогащать уран чистотой выше 60%, улучшение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и обязательство не нападать на американцев, заявили иранский чиновник и еще один человек, проинформированный о переговорах.

Взамен Вашингтон воздержится от введения новых санкций в некоторых областях, за исключением тех, которые касаются прав человека, и не будет строго следить за уже введенными санкциями в отношении продажи нефти, заявил иранский чиновник.

Иран хочет, чтобы США убедили европейских союзников также ослабить давление на Иран. По словам иранского чиновника, Тегеран обеспокоен тем, что Великобритания, Германия и Франция могут попытаться вновь ввести некоторые санкции после того, как в октябре истечет срок действия положений ядерного соглашения, ограничивающих программу Ирана по баллистическим ракетам.