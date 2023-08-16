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Украинская разведка: Здоровье Крымского моста уже не то, что было

Украинская разведка: Здоровье Крымского моста уже не то, что было

В украинской разведке заявили, что Крымский мост, который россияне используют для переброски войск и техники в Украину, «плохо себя чувствует» и дальше будет ему будет хуже.

О состоянии Керченского моста в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Он плохо себя чувствует. Здоровье уже не то, что было. И каких-то оснований думать, что здоровье улучшится, нет — скорее всего, будет наоборот», — заявил он.

Юсов добавил, что построенный россиянами мост изначально имел «серьезные недостатки» в конструкторском плане и в плане исполнения. Он также напомнил, что Крымский мост вопреки заявления российской пропаганды является «военной артерией», которая обеспечивает поставки армии РФ, поэтому представитель ГУР посоветовал гражданским россиянам избегать его.

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