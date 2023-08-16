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В «Гачкынкоме» не в курсе о судьбе жилья, ранее переданного бывшим вынужденным переселенцам

В «Гачкынкоме» не в курсе о судьбе жилья, ранее переданного бывшим вынужденным переселенцам

В рамках «Большого возвращения» на сегодняшний день 108 семей (526 человек) переселены в село Агалы Зангиланского района, 20 семей (90 человек) – в село Талыш Тертерского района, 221 семья (858 человек) – в город Лачин.

Об этом говорится в заявлении Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отмечается, что это семьи, временно жившие на различных территориях, в основном в Баку, Сумгайыте и на Абшероне, в недостроенных зданиях, а также общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и других административных зданиях.

«О дальнейшей судьбе квартир, расположенных в поселках и переданных во временное пользование бывшим вынужденным переселенцам с целью улучшения их жилищно-бытовых условий, в настоящее время информации нет», – говорится в заявлении Госкомитета.

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