Фарид Шафиев о результатах заседания СБ ООН: США и Россия не смогут договориться

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Все замерли в ожидании заседания СБ ООН и его результатов. Однако, как и предполагали эксперты, в преддверии заседания Армения пошла на провокации. В регионе возросла напряженность, сегодня азербайджанские военные задержали на границе армянского диверсанта, а МИД Азербайджана заявил о том, что военно-политическое руководство Армении обостряет ситуацию в преддверии заседания.

Комментируя происходящее Minval.az, председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что провокации Армении были ожидаемы.

– А какие у вас ожидания от заседания СБ ООН, намеченного на сегодня?

– Это не первая попытка армянской дипломатии надавить на Азербайджан через СБ ООН. Первая была во время войны, вторая – в 2022 году при содействии Франции. Это уже третий раз, по моим сведениям. Я полагаю, что никакие документы не будут приняты, обычно высшая мера — это резолюция СБ ООН, этот документ юридически обязательный, хотя четыре резолюции, которые были приняты в 1993 году, так и остались на бумаге. Условно говоря, на практике их резолюции не выполняются десятилетиями.

Второе по важности — это заявление председателя СБ ООН, но насколько я знаю, и его не ожидается. Будут дебаты, но они никакого эффекта не дадут, несмотря на всю шумиху и дипломатическое давление, которое Азербайджан испытывает не только со стороны Армении, но и со стороны ЕС.

С точки зрения международного права наши шаги верные, Лачин — территория Азербайджана. Однако в Трехстороннем заявлении предусматривалось использовать эту дорогу в гуманитарных целях. Но поскольку через эту дорогу передвигались военные грузы, мы закрыли ее. Согласно нормам международного права, никто не может запретить нам установку ППП. Поэтому и решение международного суда было двоякое. В июле суд вообще отклонил запрос армянской стороны и подтвердил свое решение от февраля. Но Армения обращалась из-за установки ППП, что было отвергнуто международным судом.

СБ ООН — это политический орган, он тоже подвергается политическому влиянию. Кстати, из-за позиции постоянных членов, я не думаю, что там возможно согласование какого-то документа. Очевидно, что США и Россия не смогут договориться, поскольку россияне хотели бы, чтобы было отмечено их эксклюзивное положение и роль, но на это США и их партнеры не пойдут. Поэтому есть противоречия между ними. Но надо быть готовыми к дальнейшему давлению на Азербайджан.

– Вы отметили, что сейчас наблюдается давление на Азербайджан со стороны ЕС. О каком именно давлении идет речь?

– Давление обусловлено тем, что такие страны, как Франция, Голландия и другие полностью на стороне Армении, и пытаются давить на нас. Не надо путать их с офисом Шарля Мишеля. Офис Шарля Мишеля занимает конструктивную позицию, здесь речь идет в целом о европейской миссии. Вчера вся эта авантюра с твитом о том, что армянское заявление было фейком, и последующим его удалением еще раз показала, что миссия ЕС не является беспристрастным посредником в этих делах, она была отправлена туда после 30-летней оккупации азербайджанских территорий только для того, чтобы защитить армянские интересы. Эффект от этого давления – нулевой.

– В условиях, когда наблюдается кризис в системе международных отношений, насколько эффективной можно считать работу ООН?

– Очевидно, что в вопросе территориальных конфликтов ООН становится неэффективным, и ее таковым делает геополитическая борьба, в частности противостояние постоянных членов. Потому что структура была создана после Второй мировой войны, и она уже не соответствует реальности. Но альтернативной организации нет, без ООН был бы полный хаос в системе международных отношений. И даже мы ссылались на четыре резолюции ООН, говоря о своих территориях. Поэтому я далек от такого мнения, что ООН – ненужная структура. Однако ее эффективность подорвана геополитической борьбой.

Ниджат Гаджиев