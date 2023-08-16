AZAL запускает регулярные рейсы в Пакистан

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С 20 сентября Азербайджанские авиалинии (AZAL) запускают регулярные рейсы в Пакистан. Рейсы будут выполняться в столицу Пакистана – Исламабад, а также в его крупнейшие города – Лахор и Карачи.

Эти три города являются важными историческими и культурными центрами Пакистана, что делает их очень интересными для посещения. Из Баку в Исламабад рейсы будут осуществляться по средам и субботам, в Лахор – по понедельникам и пятницам, а в Карачи – по четвергам и воскресеньям. Это гибкое расписание предоставляет удобные опции для путешественников.

Открытие новых рейсов AZAL обещает содействовать развитию связей между Азербайджаном и Пакистаном, способствовать туризму, международным перевозкам и укреплению дипломатических связей.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или воспользовавшись мобильным приложением AZAL.