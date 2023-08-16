Анджей Каспршик отправится на Лачинскую дорогу

Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика на Лачинскую дорогу.
По словам Османи, он принял такое решение после телефонных разговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, состоявшихся на прошлой неделе.
«Я повторяю свой призыв предоставить свободный проезд через Лачинский коридор. Другие маршруты должны открываться параллельно. Гуманитарные аспекты всегда должны превалировать. Диалог по политическим вопросам должен продолжаться, и ОБСЕ готова содействовать этому», – цитирует Османи «Спутник Армения».