Анджей Каспршик отправится на Лачинскую дорогу

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Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика на Лачинскую дорогу.

По словам Османи, он принял такое решение после телефонных разговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, состоявшихся на прошлой неделе.

«Я повторяю свой призыв предоставить свободный проезд через Лачинский коридор. Другие маршруты должны открываться параллельно. Гуманитарные аспекты всегда должны превалировать. Диалог по политическим вопросам должен продолжаться, и ОБСЕ готова содействовать этому», – цитирует Османи «Спутник Армения».