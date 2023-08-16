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Анджей Каспршик отправится на Лачинскую дорогу

Анджей Каспршик отправится на Лачинскую дорогу

Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика на Лачинскую дорогу.

По словам Османи, он принял такое решение после телефонных разговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, состоявшихся на прошлой неделе.

«Я повторяю свой призыв предоставить свободный проезд через Лачинский коридор. Другие маршруты должны открываться параллельно. Гуманитарные аспекты всегда должны превалировать. Диалог по политическим вопросам должен продолжаться, и ОБСЕ готова содействовать этому», – цитирует Османи «Спутник Армения».

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