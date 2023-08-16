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Украина получила от США 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная

Украина получила от США 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная

Украинский зернотрейдер компания «Нибулон» получила 50 вагонов, закупленных Агентством США по международному развитию (USAID), для транспортировки зерна в дунайские порты.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов для перевозки зерна украинской компании «Нибулон», чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», – написала посол в соцсети X (ранее Twitter).

«Соединенные Штаты помогают Украине создавать и расширять альтернативные экспортные пути», – подчеркнула она.

По данным украинских СМИ, ранее через Днепр и Южный Буг перевозилось более 15 млн тонн грузов в год, из которых более 4 млн тонн – зерновые.

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