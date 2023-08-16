МИД Азербайджана осудил военные провокации Армении

149 Просмотров

МИД Азербайджана осудил военные провокации Армении.

«Как отмечается в информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, 16 августа разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористических провокационных операций, однако эта очередная провокация Армении была предотвращена, и один член диверсионной группы был задержан.

Мы осуждаем совершение Арменией военных провокаций в продолжение манипулятивной политики в тот же день, когда проводится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в регионе.

Призываем Армению воздержаться от провокационных шагов и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, вмешательства во внутренние дела Азербайджана, выполнять взятые на себя обязательства, а не продолжать попытки ввести в заблуждение международную общественность.

Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», – говорится в сообщении.