Казахстан начал строительство 20 новых погранзастав на границе с Россией

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Казахстан построит на границе с Россией 20 новых пограничных застав, строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасная страна».

Об этом сообщил журналистам первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Серик Ахметкалиев.

По его словам, всего в рамках проекта Казахстан намерен построить 50 комплексов пограничных застав.

«В настоящее время идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе с Российской Федерацией», – заявил чиновник (цитата по РИА Новости).