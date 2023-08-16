Хикмет Гаджиев: Азербайджан также предложил армянам Карабаха дорогу Физули-Шуша

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Именно эту дорогу, где мы сейчас стоим, дорогу Агдам-Ханкенди мы рассматриваем как составную часть интеграции армянских жителей Карабаха в политическую, экономическую, социальную сферу Азербайджана.

Об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев журналистам в рамках визита иностранных дипломатов в Агдам, передает АПА.

«Во-первых, это фактор, который служит интеграции, во-вторых, она более эффективна и обходится дешевле с транспортной точки зрения, но в то же время, наряду с доставкой грузов из основной части Азербайджана в Карабах, также обеспечивает жителям Карабаха доступ к основной транспортной инфраструктурной системе Азербайджана. Эта дорога ни в коем случае не отрицает значения Лачинской дороги, всегда хорошо иметь одну и несколько дорог одновременно», – сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что Азербайджан также предложил армянским жителям Карабаха дорогу Физули – Шуша, которая может быть использована для доставки грузов.