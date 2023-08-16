Хикмет Гажиев: Турция примет участие в заседании Совбеза ООН по Карабаху. Провокациям Армении будет положен конец |
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Хикмет Гажиев: Турция примет участие в заседании Совбеза ООН по Карабаху. Провокациям Армении будет положен конец

Хикмет Гажиев: Турция примет участие в заседании Совбеза ООН по Карабаху. Провокациям Армении будет положен конец

Четыре резолюции Совета Безопасности ООН оставались на столе в течение 25 лет, их выполнение не было обеспечено. Когда азербайджанские земли находились под оккупацией, Совет Безопасности ООН ни разу не говорил о карабахском вопросе. Теперь на основе армянских манипуляций и дезинформации может состояться заседание Совета безопасности ООН, и Азербайджану там есть что сказать.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в заявлении для журналистов в рамках визита членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане, в Агдам, передает Trend.

Он отметил, что в этой встрече примет участие и братская Турция.

«Азербайджан и Турция еще раз покажут свои справедливые позиции. Другими словами, мы высоко ценим поддержку братской Турции в этом отношении. Надеемся, что этим провокациям и манипулятивным действиям армян будет положен конец», – добавил Г.Гаджиев.

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