Названа дата первого переселения жителей в Физули

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18 августа состоится первое переселение жителей в город Физули.

Об этом сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что жители будут переезжать в Физули поэтапно. Всего на начальном этапе будет переселено 144 семьи, которые до сих пор испытывают сложности, проживая в местах временного размещения в Баку, Сумгайыте и на территории Абшеронского района.

Напомним, что 5 августа Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на первом этапе.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семей, 51 семья будет обеспечена двухкомнатными, 76 семей – трехкомнатными и 17 семей – четырехкомнатными квартирами.