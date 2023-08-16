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Главное Мир

Пентагон заявил об отсутствии у США военных возможностей в Черном море

Пентагон заявил об отсутствии у США военных возможностей в Черном море

США не стремятся к войне с Россией, не располагают военными возможностями в Черном море.

Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности «военных решений» для экспорта украинского зерна.

«У нас нет каких-либо средств в Черном море», – отметила Сингх.

«У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать, – сказала представитель ведомства. – Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но сейчас мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов».

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