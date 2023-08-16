Теймур Мусаев выступил на III заседании министров здравоохранения стран-членов ОТГ, в Самарканде

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16 августа в Самарканде (Узбекистан) начали свою работу III заседание министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Всемирный тюркский медицинский конгресс.

На международном мероприятии принимают участие министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ, руководители медицинских вузов, а также приглашенные ученые из разных стран. Азербайджан на конгрессе представлен делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев отметил, что обсуждаемые вопросы и принятые решения придадут важный импульс работе организации в будущем.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что международный конгресс, организован на высоком уровне и поспособствует дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами в новой плоскости: «Как отметил в своем выступлении на IX саммите Организации тюркских государств президент Азербайджана Ильхам Алиев, укрепление связей со странами-членами ОТГ во всех сферах является одним из основных приоритетов внешней политики нашего государства. Сотрудничество во всех сферах общественно-политической, экономической, культурной и социальной жизни наших стран при непосредственной поддержке глав государств развиваются по восходящей. Это наглядно проявляется как в рамках Организации, так и в двусторонних отношениях».

Министр также отметил, что взаимодействия между нашими странами, построенные на прочном фундаменте, создают основу для успешного развития отношений в сфере здравоохранения: «Сегодняшняя платформа является важным составляющим фактором для углубления многосторонних отношений не только с медицинскими специалистами стран, представленных в организации, но и открывает дальнейшие перспективы для сотрудничества между специалистами тюркоязычных народов. Тем самым, создается прочная основа для взаимного обмена опытом и тесного сотрудничества. Основными направлениями нашей совместной деятельности являются создание Единого медицинского научного пространства стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения делает возможным трансграничный обмен медицинскими данными о здоровье пациентов с разработкой Единых электронных стандартов здравоохранения в рамках Организации».

В своих выступлениях министры здравоохранения Узбекистана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана отметили, что международное мероприятие создаст новые перспективы для сотрудничества в сфере здравоохранения между партнерами из различных стран мира и внесет важный вклад в продвижение совместной деятельности в этом направлении. Была подчеркнута важность создания совместного информационного пространства в системах здравоохранения государств-членов Организации с применением новаторских идей и прогрессивных технологий, привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль и производство медицинского оборудования, развития государственно-частного партнерства в сфере оздоровительного туризма и медицинских услуг.

На встрече был принят итоговый документ Всемирного тюркского медицинского конгресса – Совместная декларация.

В рамках мероприятия планируется встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с генеральным секретарем Организации тюркских государств, а также проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов.

Всемирный тюркский медицинский конгресс завершит свою работу 17 августа.