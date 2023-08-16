Украинские дети посетили Центр Гейдара Алиева

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Экскурсия в Центр Гейдара Алиева была организована для 30 украинских детей, пострадавших от войны в Украине и привезенных в нашу страну по линии Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Во время экскурсии украинских детей сопровождал заместитель министра труда и социальной защиты населения Гидаят Абдуллаев, передает АПА.

Дети ознакомились с видео-фотоархивом, документами и различными экспонатами, охватывающими все периоды жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. В Центре их также ознакомили с выставкой, отражающей древнюю историю и культуру Азербайджана.

Отметим, что до этого были организованы экскурсии украинских детей в Исмаиллы, Габалу, Шеки и Шамахы. В рамках 14-дневной программы социальной реабилитации с детьми были проведены сеансы арт-терапии и индивидуальной и групповой терапии под руководством профессионального психолога. Они также участвовали в психосоциальных тренингах, мастер-классах, курсах английского языка и национальных танцев.