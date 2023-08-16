WSJ: США ведут переговоры по экспорту зерна с Украины без участия России

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США ведут переговоры с Турцией, с Украиной и соседними с ней странами о расширении альтернативных экспортных маршрутов зерна, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно плану, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн т зерна в месяц по Дунаю, бóльшая часть агропродукции будет перевозиться по этой реке и Черному морю в румынские порты, а затем в другие пункты назначения. США изучают все потенциальные варианты, в том числе военные, для защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них, сообщил американский чиновник.

Этот маршрут дольше и дороже черноморского пути, отмечает WSJ, однако после отказа России продлить действие соглашения он может стать достойной альтернативой. Западные страны и Киев готовятся к тому, что Москва не вернется к выполнению сделки до того, как настанет время вывозить летний и осенний урожай.

Работа над увеличением экспортных мощностей Украины ведется параллельно с попытками Турции и ООН вернуть Россию к выполнению черноморской инициативы, рассказали источники газеты. По словам неназванных дипломатов, на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказывается давление с целью добиться от Москвы возобновления сделки до начала сентября, когда на складах начнет накапливаться собранное зерно.

Реализация планов будет частично опираться на инициативу Евросоюза по созданию автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов, называемых «полосами солидарности». С прошлого мая по ним экспортировали 41 млн т зерна, что значительно больше вывезенного в рамках черноморской инициативы (по сведениям ООН, 32,9 млн т сельхозпродукции).

Источники WSJ среди европейских чиновников говорят, что Евросоюз может помочь Украине вывозить в среднем 5–5,5 млн т зерна в месяц, если не возникнет проблем. Пока за один месяц по европейским маршрутам Украина вывезла максимум 4,2 млн т — в прошлом ноябре. В минувшем июне этот показатель составил 3 млн т. На своем пике инициатива позволяла вывозить около 6 млн т из трех портов на юге Украины — Одессы, Южного и Черноморска.