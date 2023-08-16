Хикмет Гажиев: Турция примет участие в заседании Совбеза ООН по Карабаху. Провокациям Армении будет положен конец |
Хикмет Гаджиев в Агдаме: Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции армянских жителей Карабаха |
Потомок Иреванского хана посетил Нахчыван и полюбовался на Агрыдаг (фото) |
Армянский квадрокоптер пытался осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии |
Азербайджанского военнослужащего, находящегося в армянском плену, хотят осудить на пожизненный срок |
МИД: Франция пытается проводить в регионе свою коварную политику, используя армян Карабаха |
Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек |
Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено) |
Военным атташе в Азербайджане сообщили о провокациях армян (видео) |
Главное Мир

WSJ: США ведут переговоры по экспорту зерна с Украины без участия России

WSJ: США ведут переговоры по экспорту зерна с Украины без участия России

США ведут переговоры с Турцией, с Украиной и соседними с ней странами о расширении альтернативных экспортных маршрутов зерна, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно плану, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн т зерна в месяц по Дунаю, бóльшая часть агропродукции будет перевозиться по этой реке и Черному морю в румынские порты, а затем в другие пункты назначения. США изучают все потенциальные варианты, в том числе военные, для защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них, сообщил американский чиновник.

Этот маршрут дольше и дороже черноморского пути, отмечает WSJ, однако после отказа России продлить действие соглашения он может стать достойной альтернативой. Западные страны и Киев готовятся к тому, что Москва не вернется к выполнению сделки до того, как настанет время вывозить летний и осенний урожай.

Работа над увеличением экспортных мощностей Украины ведется параллельно с попытками Турции и ООН вернуть Россию к выполнению черноморской инициативы, рассказали источники газеты. По словам неназванных дипломатов, на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказывается давление с целью добиться от Москвы возобновления сделки до начала сентября, когда на складах начнет накапливаться собранное зерно.

Реализация планов будет частично опираться на инициативу Евросоюза по созданию автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов, называемых «полосами солидарности». С прошлого мая по ним экспортировали 41 млн т зерна, что значительно больше вывезенного в рамках черноморской инициативы (по сведениям ООН, 32,9 млн т сельхозпродукции).

Источники WSJ среди европейских чиновников говорят, что Евросоюз может помочь Украине вывозить в среднем 5–5,5 млн т зерна в месяц, если не возникнет проблем. Пока за один месяц по европейским маршрутам Украина вывезла максимум 4,2 млн т — в прошлом ноябре. В минувшем июне этот показатель составил 3 млн т. На своем пике инициатива позволяла вывозить около 6 млн т из трех портов на юге Украины — Одессы, Южного и Черноморска.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан начал строительство 20 новых погранзастав на границе с Россией
Мир

Казахстан начал строительство 20 новых погранзастав на границе с Россией

2023/08/16, 13:41
Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме
Мир

Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме

2023/08/16, 13:07
Пентагон заявил об отсутствии у США военных возможностей в Черном море
Мир

Пентагон заявил об отсутствии у США военных возможностей в Черном море

2023/08/16, 12:35
WSJ: США ведут переговоры по экспорту зерна с Украины без участия России
Мир

WSJ: США ведут переговоры по экспорту зерна с Украины без участия России

2023/08/16, 11:25
Иранского режиссера приговорили к тюремному сроку за показ фильма в Каннах
Мир

Иранского режиссера приговорили к тюремному сроку за показ фильма в Каннах

2023/08/16, 10:03
Украинские военные освободили поселок Урожайное Донецкой области
Мир

Украинские военные освободили поселок Урожайное Донецкой области

2023/08/16, 09:49
Иран хочет полностью отменить визы и создать совместные авиакомпании с Россией
Мир

Иран хочет полностью отменить визы и создать совместные авиакомпании с Россией

2023/08/16, 09:40
В Турции установилась 50-градусная жара
Мир

В Турции установилась 50-градусная жара

2023/08/16, 09:21
Более 50 человек стали жертвами схода оползней в Индии (видео)
Мир

Более 50 человек стали жертвами схода оползней в Индии (видео)

2023/08/16, 00:50