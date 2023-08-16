Эксперты о заседании СБ ООН: резолюции не будет

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Армяне раньше бы инициировали заседание СБ ООН, если бы не председательство Великобритании. Оно мешало им, потому что в Армении знают позицию Великобритании по очень многим вопросам, касающимся Азербайджана. Об этом Minval.az заявил политолог Ахмед Алили, сказав, что это не первое обращение Армении в СБ ООН, а третье по счету.

«Сигналы о том, что Армения намерена инициировать заседание СБ ООН были с первых дней июля, но тогда председательство в СБ ООН было у Великобритании. Думаю, именно из-за этого фактора Армения чувствовала себя не очень уверенно. Армяне еще тогда хотели развернуть кампанию по оказанию давления на Азербайджан вокруг лачинской дороги, но председательство Великобритании в СБ ООН остановило их», – отметил он.

Сейчас же председательство у США, и, видимо, Ереван чего-то ожидает от Вашингтона, добавил он.

«Но это пустые надежды. Армяне надеются на то, что через Вашингтон они смогут чего-то добиться, но я так не думаю. С другой стороны, нужно сказать, что август – это «ахиллесова пята» американской бюрократии, поскольку большинство чиновников, которые отвечают за те или иные направления именно в этом месяце уходят в отпуск. Это излюбленный месяц демократов или республиканцев для того, чтобы проталкивать свои те или иные интересы. Возможно, именно поэтому в Армении решили действовать в этом месяце. Поскольку Армении не удалось достичь значительных успехов на вашингтонской площадке, они решили воспользоваться именно этим отрезком времени. Отмечу и то, что Вашингтон занимает более проазербайджанские позиции», – подчеркнул аналитик.

«Предыдущие две попытки Армении выдвинуть свои претензии на заседании СБ ООН не дали значительных результатов, кроме как дежурных заявлений. И на этот раз будет то же самое. Возможно, что у армянских пропагандистов и лоббистов в США другие ожидания, и, если бы этого не было бы, они бы не пошли на третью попытку», – подчеркнул он.

В свою очередь, политолог Фархад Мамедов отметил, что Россия без упоминания эксклюзивной ее роли в Карабахе или на лачинской дороге выступит против какого-либо документа и будет стараться внести свои изменения в текст.

«Но мы должны понимать, о каких ожиданиях армянской стороны идет. Они, конечно же, высказываются осторожно, что мол хотят получить резолюцию по итогам этого заседания, но есть три вида документа: наивысший уровень — это резолюция, заявление председателя, и, наконец, просто пресс-релиз, который можно характеризовать как бесполезную бумажку», – добавил он.

По его словам, большие вопросы возникнут к самой резолюции, если она будет принята, потому что в той или иной степени западные страны захотят голосовать за нее и не получить право вето от России, они должны будут признать какую-то роль РМК.

«В нынешних условиях, на фоне войны с Украиной, я думаю, что это практически невозможно, а если США, Франция и Россия согласятся, то Великобритания будет против. Поэтому максимум они смогут добиться заявления председателя, а у него проармянская позиция. Это второй вариант документа на выходе заседания», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев