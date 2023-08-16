В Беларуси допустили военное столкновение с НАТО

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Многие страны включились в борьбу с Западом, отстаивая свою независимость и суверенитет, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности, сообщает «Белта».

«Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны», – подчеркнул министр.

По его оценке, единственное, что сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны, – угроза ядерного ответа.

«Неслучайно Беларусь рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию как действенный фактор стратегического сдерживания», – отметил министр.

Он заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем представляется весьма очевидной.

По его убеждению, на Западе ведутся интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги.