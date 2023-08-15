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Омбудсмен: Армения продолжает совершать преступные деяния

Омбудсмен: Армения продолжает совершать преступные деяния

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по поводу обнаружения очередного массового захоронения в Шуше.

«В освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша сегодня в очередной раз было обнаружено массовое захоронение. В результате проведенных раскопок были обнаружены кости 17 человек, 11 из которых найдены целыми, а 6 – в виде отдельных фрагментов скелета.

Одним из ужасающих фактов массового захоронения, обнаруженного в сточном колодце на территории Шушинской тюрьмы, является наличие гвоздей в животах 6 человек, что свидетельствует о том, что этих людей подвергали пыткам. В то же время в ходе предварительного осмотра останков на телах были обнаружены следы от пуль и ударов, нанесенных тупыми и колюще-режущими предметами. Некоторые тела были обезглавлены.

Отметим, что содержание азербайджанских пленных и заложников на территории Шушинской тюрьмы в период армянской оккупации, пытки, бесчеловечное обращение с ними подтверждены показаниями свидетелей. Ранее в июне на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки.

Эти факты являются очередными проявлениями политики ненависти Армении к азербайджанцам, свидетельствами жестокого обращения с пленными и заложниками. К сожалению, ввиду отсутствия международного давления, многолетней безнаказанности, Армения продолжает совершать преступные деяния и, чтобы отвлечь от них внимание мировой общественности, распространяет ложные обвинения, направляет обращения в различные инстанции.

В целом на освобожденных территориях на сегодняшний день выявлено множество массовых захоронений, найдено около 500 человеческих останков. Армянская сторона уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений. Тем не менее в настоящее время соответствующие структуры продолжают работу по выявлению мест массовых захоронений и проведению соответствующих экспертиз с целью выяснения судеб около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Я неоднократно поднимала вопрос о судьбе наших пропавших без вести соотечественников перед международными организациями, обращалась с просьбой оказать поддержку нашей стране, чтобы положить конец многолетним страданиям семей этих лиц.

Учитывая вышесказанное, призываю международные организации решительно отреагировать на выявленные факты, принять необходимые меры для предотвращения повторения преступлений на почве ненависти, призвать Армению предоставить информацию о пропавших без вести азербайджанцах», – говорится в заявлении.

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