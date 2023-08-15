Украинцы наступают на двух направлениях

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Украинские военные продолжают вести наступление на двух направлениях фронта, отбили атаку россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский ЗРК. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Степного Сумской области.

Осуществили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотеевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Атинское, Катериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Были нанесены авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спирного, Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодязи и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.