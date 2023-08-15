Индия и Китай договорились оперативно решать проблемы на границе

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Индия и Китай провели очередной раунд переговоров на уровне командующих корпусов армий, в ходе которых в позитивной и конструктивной манере обсудили остающиеся проблемы вдоль линии фактического контроля на границе и договорились оперативно решать их. Об этом в своем пресс-релизе сообщил индийский МИД.

«Обе стороны провели позитивную, конструктивную и углубленную дискуссию по разрешению остающихся вопросов вдоль линии фактического контроля в Западном секторе. В соответствии с указаниями руководства участники переговоров обменялись мнениями в открытой и дальновидной манере», – указали в индийском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече достигнута договоренность «оперативно урегулировать остающиеся вопросы и поддерживать динамику диалога и переговоров по военным и дипломатическим каналам». Также стороны будут поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах.