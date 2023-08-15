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В Генштабе ВС РФ сообщили об активизации бомбардировщиков США вблизи границ России и КНР

В Генштабе ВС РФ сообщили об активизации бомбардировщиков США вблизи границ России и КНР

США в 2023 году активизировали деятельность стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России и Китая. Об этом заявил начальник Главного управления (ГУ, ранее – Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолетовылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год. Интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20% и составляет 920 самолетовылетов в год», – сказал он на XI Московской конференции по международной безопасности.

Конференция проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Всего, по данным российского Министерства обороны, в форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран. Примечательно, что в этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии – КНР, Индия, ЮАР, Израиль, Турция, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и КНДР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лига арабских государств и Африканский союз.

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