Хикмет Гаджиев: Мы привыкли к дезинформации Армении, но международное сообщество должно понимать, что применение шокирующих терминов направлено на сокрытие правды

Американское издание The national interest опубликовало статью, автором которой является помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, под названием «Хочет ли Армения подорвать мир на Южном Кавказе?». В ней говорится о том, что руководство Армении только говорит о мире, но на самом деле оттягивает время подписания мирного договора с помощью разных отвлекающих маневров, и это слишком знакомо.
«На протяжении тридцати лет Армения оккупировала 20 процентов международно признанной суверенной территории Азербайджана. Около миллиона проживавших там азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Освобожденные после 44-дневной войны, в 2020 году, территории столкнулись с беспрецедентным разрушением со стороны Армении государственного, частного, культурного и религиозного наследия Азербайджана. Некогда один из крупнейших городов региона — Агдам был полностью стерт с лица земли и теперь известен как “Кавказская Хиросима”. Как будто оккупанты стремились уничтожить все следы Азербайджана. Несмотря на то, что международное право, страны мира и четыре резолюции Совета Безопасности ООН признают Карабах суверенной территорией Азербайджана, в течение 30 лет армянские политики мечтали о создании независимой этнической армянской территории, либо об объединении с Арменией путем аннексии захваченных земель», – говорится в статье.
После прихода к власти Никола Пашиняна, в 2018 году, Азербайджан ожидал, что он пойдет путем мирного урегулирования конфликта. Но его заявление, сделанное год спустя, о том, что «Карабах – это Армения, и все”, положило конец надеждам на переговорный процесс. После войны 2020 года это заявление столкнулось с суровой реальностью, Пашинян был вынужден признать, что Карабах является частью Азербайджана. Но теперь, когда дело дошло до необходимости подписать мирный договор, руководство Армении говорит о мире, но на самом деле оттягивает время с помощью кампаний по запутыванию.
«Поэтому, когда на этой неделе Армения вместе с сепаратистами Карабаха начала очередную кампанию по срыву мирных переговоров, это было неудивительно. Смысл существования этого сепаратистского образования зависит от широты фантазий, избегающих суровых геополитических фактов. Но реальность изменилась, и Азербайджан приглашает представителей армян, проживающих в его Карабахском регионе, к открытому и честному диалогу о реинтеграции. Азербайджан неоднократно заявлял, что их права, безопасность, а также обязанности как этнического меньшинства в Карабахе будут обеспечены Конституцией Азербайджана. Это включает в себя их религиозные, языковые и муниципальные права, которые соблюдаются.
Крайне важно, чтобы любой процесс реинтеграции включал демобилизацию и разоружение всех незаконных военных группировок и полный вывод оставшихся подразделений вооруженных сил Армении. Чтобы остановить поставку оружия группировкам, которая продолжалась даже во время мирных переговоров. Недавно была ненадолго закрыта лачинская дорога, соединяющая Армению с Ханкенди. Теперь она вновь открыта.
Азербайджан также предложил самостоятельно снабжать регион продовольствием и медикаментами по другой, более короткой дороге с гораздо большей пропускной способностью – более 17 000 автомобилей в день. И Европейский союз, и Международный комитет Красного Креста признали, что этот маршрут может быть использован. Тем не менее, эта четырехполосная восстановленная дорога Агдам-Ханкенди, по непонятным причинам, неоднократно отвергалась карабахскими сепаратистами, дорога даже была заблокирована бетоном по приказу их руководства. Предложение Баку о том, чтобы поставки осуществлялись конвоем МККК, а не Азербайджана, по дороге Агдам—Ханкенди, было отклонено. Даже предложения просто провести диалог по этому поводу были отклонены. То же самое руководство показательно переместило грузовики к границе с Азербайджаном на ППП «Лачин». Тем не менее, они говорят, что армяне в Карабахе сталкиваются с этнической чисткой со стороны Азербайджана.
Чтобы подкрепить это ложное утверждение, их руководство наняло бывшего, сомнительного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо для подготовки абсурдного отчета, в котором утверждается, что Карабах находится в “блокаде”, а его жители голодают, и еще утверждается, что “совершается геноцид”.
В Азербайджане мы привыкли слышать подобную дезинформацию, но для международного сообщества и особенно для СМИ важно видеть, что использование таких эмоциональных, шокирующих терминов направлено на то, чтобы скрыть от них правду. Заявление о том, что они находятся под угрозой, в то же время провоцируя кризис, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества, призвано убедить мир в том, что азербайджанцы и армяне не могут жить вместе, как когда-то жили.
Парадоксальное заявление о том, что Азербайджан морит голодом население, отказывающееся от еды, было подхвачено так называемым лидером сепаратистов Араиком Арутюняном, который заявил: “Он (Азербайджан) использует одну руку, чтобы задушить нас, а другую – чтобы накормить”. Тогда как на самом деле оккупационная администрация блокирует предоставление правительством Азербайджана продовольствия и медикаментов в азербайджанский регион. Но что характерно, нигде в отчете Окампо об этом не упоминается», – пишет Хикмет Гаджиев.
По его словам, тем временем армянские жители Карабаха продолжают страдать, будучи вынужденным жить на подачки из Армении (которая сама по себе является одной из беднейших постсоветских стран). В экономическом отношении регион остался позади остального Азербайджана, чей ВВП сегодня более чем в 100 раз превышает его размер во время обретения независимости от Советского Союза. Вместо того чтобы участвовать в кампаниях и дипломатических играх, Армения должна посвятить себя мирным переговорам и нормализации отношений между нашими двумя странами. Вместо этого циничная и в конечном счете контрпродуктивная попытка обратиться с призывом к Совету Безопасности ООН на этой неделе является еще одним примером, который во всех отношениях противоречит такому обязательству.
Территориальная целостность и суверенитет каждой страны неприкосновенны. Избирательный подход к сепаратизму не может быть приемлемым. Устные заявления руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана должны быть закреплены в мирном договоре. Армения должна, наконец, прекратить все свои территориальные претензии к Азербайджану и вывести все подразделения своих вооруженных сил с территории Азербайджана. Другого пути вперед нет. Азербайджан предпринял первые шаги по прокладыванию пути к миру. Сейчас мяч на стороне Армении, ее политического руководства, отметил помощник президента.
Отдел политики Minval.az