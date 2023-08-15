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Главное Мир

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн

Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн).

Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонссон, передает ТАСС.

«Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти, – сказал он. – Это боеприпасы для ранее поставленной шведской техники, в первую очередь для БМП CV 90. Это также запчасти для CV 90, танка [Strv] 122 и артиллерийского орудия Archer. Общая стоимость пакета составляет примерно 3,4 млрд шведских крон».

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) – военная помощь.

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