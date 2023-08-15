Reuters: Фонд Сороса планирует закрыть большую часть своих проектов в ЕС

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Фонд Сороса планирует закрыть большую часть своих проектов в Евросоюзе и переключиться на работу в других странах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо организации.

Отметим, что фонд финансирует различные проекты и в Украине.

«Это изменение не является отражением прошлой работы и большого вклада сотрудников за эти годы, а скорее дальновидным решением, основанным на будущих возможностях оказать значительное влияние», – говорится в сообщении.

Подробности этого переноса в письме не были описаны.

В то же время источник Reuters в фонде говорит, что группа продолжит поддерживать свои гражданские инициативы по всей Европе.

«В новой модели большая часть наших грантов будет организована вокруг конкретных возможностей воздействия, которые будут определены в ближайшие месяцы. Наша работа в Европе всегда была развивающимся целым, и эти новые изменения не являются исключением из этой долгосрочной тенденции», – говорит представитель фонда.

«Открытое общество» Сороса активно финансирует различные проекты, помимо Украины, также в Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах.