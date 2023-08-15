В мессенджере WhatsApp появится генерирующая стикеры нейросеть

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В бета-версии WhatsApp для Android появилась функция генерации собственных стикеров с помощью искусственного интеллекта по текстовому описанию. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение активировалось у ограниченного числа бета-тестеров приложения WhatsApp на Android под номером 2.23.17.14. В этой версии при открытии вкладки стикеров теперь есть кнопка «Создать», при нажатии которой пользователю будет предложено ввести текстовое описание для создания стикера. WhatsApp создаст набор стикеров с помощью искусственного интеллекта, после чего пользователь сможет выбрать нужный стикер, чтобы отправить его в беседу.

Пользователи смогут реагировать на сгенерированные стикеры. Например, если пользователь посчитает, что стикер получился неуместным, можно сообщить об этом разработчикам.

Отмечается, что получатель стикеров будет уведомлен о том, что они были созданы с помощью ИИ.

Функция создания стикеров искусственным интеллектом на основе текстовых описаний пока доступна лишь для очень ограниченной группы бета-тестеров. Сроки распространения нововведения среди пользователей стабильных версий WhatsApp пока не сообщаются.