Пыль из Ирана добралась до Баку

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Последние два дня в атмосферном воздухе Баку и Абшеронского полуострова наблюдается пыль.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что согласно анализу данных автоматических станций, работающих по мониторингу качества атмосферного воздуха, если 13-14 числа концентрация пыли была в 1,3-1,8 раза выше нормы, то в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 2,5 раза:

«Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями. (Результат пыльной бури, наблюдаемой на территории Ирана)

Ожидается, что содержание пыли в воздухе будет наблюдаться еще 2 дня».