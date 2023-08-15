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Посол Азербайджана рассказал премьер-министру Кении о неконструктивных шагах Армении

Посол Азербайджана рассказал премьер-министру Кении о неконструктивных шагах Армении

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с премьер-министром этой страны Мусалией Мудавади.

Как сообщили сообщили в посольстве, посол проинформировал премьер-министра о масштабных восстановительных работах в Карабахском регионе Азербайджана, о минной опасности, которая привела к многочисленным жертвам.

Султан Гаджиев подробно рассказал о продолжающихся неконструктивных шагах Армении. Он отметил, что, несмотря на провокации Армении, Азербайджан будет продолжать усилия по обеспечению мира и развития в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию азербайджано-кенийских отношений.

Затем были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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