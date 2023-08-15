В ЕС предположили, когда Грузии могут предоставить статус кандидата на вступление в союз

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель может рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз уже этой осенью.

Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Он подчеркнул, что Тбилиси необходимо соответствовать всем требованиям Евросоюза, чтобы получить статус кандидата на вступление.

Стано отметил, что Еврокомиссия представит оценку выполнения грузинской стороной условий, предложенных ЕК, а также рекомендацию, предоставлять ли Грузии статус кандидата осенью 2023 года.

До этого оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе заявил, что власти Грузии смогли реализовать лишь три из 12 рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых помогло бы стране получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.