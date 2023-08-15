Жители бакинских сел жалуются на отсутствие воды и реакции госструктур

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На дворе самый жаркий месяц лета, а жители поселка Балаханы Сабунчинского района Баку испытывают проблему нехватки питьевой воды, а точнее, ее отсутствия. В редакцию Minval.az поступила очередная жалоба на отсутствие воды. На этот раз пожаловался ветеран 44-дневной Отечественной войны Фарман Агаев.

По его словам, воду в этом поселке дают раз в девять дней, и то максимально на 12-15 минут. А за это время ни баки (у кого еще остались) не наполнишь, ни искупаешься по-человечески. Да и качество воды оставляет желать лучшего – мутная жижа с илистым запахом.

Ф.Агаев назвал «неслыханную 15-минутную щедрость» со стороны «Азерсу» форменным издевательством: «Вот уже больше недели температура воздуха прогревается до 40-43 градусов, а люди лишний раз не могут себе позволить ополоснуться. Звонки в структуру ничего не дают, ответ один: «Работаем помаленьку, а значит, и до вас очередь дойдет».

«Но, когда именно дойдет эта пресловутая очередь, не уточняют. Кроме того, появилась новая отговорка от «Азерсу»: «Объемы пресной воды в Азербайджане сократились, в городе по графику уже воду даем, так что не до вас, поселковых, сейчас». Мы неоднократно обращались с письмами в Администрацию президента, но тщетно. Как сидели без воды, так и сидим по-прежнему. За окном адова жара, мы задыхаемся, а попить и искупаться возможности нет»,- сказал ветеран войны.

На вопрос корреспондента, как Агаев и его семья справляются с безводьем, ветеран рассказал, что жители поселка грузят в машины все пустые пластиковые емкости и едут на поиски воды. Где найдут – там и заполняют: «Мы прямо как кочующие цыгане, только просим не деньги, а воду… Заполняем бидоны и бутылки, а затем возвращаемся в свои дома. Разве это жизнь? Сколько можно так мучиться?».

Отметим, что тема вечного безводья в бакинских поселках была настолько раскалена и так часто муссировалась в СМИ, что глава отдела по связям с общественностью ОАО Azərsu Анар Джабраиллы признал: «Да, проблемы в водоснабжении имеются. И на фоне устранения сотрудниками ведомства локальных проблем возник еще и глобальный дефицит пресной воды в стране».

На самом деле, хочется задать один вопрос: а что было ДО дефицита? По каким причинам не прокладывались водяные линии, не заменялись трубы? Почему провести отдельную линию могли себе позволить немногие жители поселковых зон, а именно те, у кого была финансовая возможность для решения водного вопроса? Но на все эти правильные вопросы «Азерсу» находит массу отговорок, и выходит «сухим» из воды, а простой потребитель из-за отсутствия воды страдает.

И как раз сегодня на сайте Qafqazinfo опубликована статья о похожей проблеме жителей других бакинских поселков, которые заявляют о том, что не могут даже заказать водовозы, поскольку в дневное время передвижение грузовых автомобилей по дорогам столицы запрещено. Замкнутый круг получается.

В свою очередь, в ОАО «Азерсу» Minval.az прокомментировали сложившуюся обстановку и заявили, что в связи с резким увеличением потребности в воде из-за жаркой погоды в последние дни в ряде населенных пунктов возникли трудности с водоснабжением.

«Используются все возможные средства для обеспечения населения питьевой водой. Увеличен объем подаваемой в линии воды, продолжаются работы по регулированию подачи воды. Подача воды в поселок Балаханы со вчерашнего дня стабилизировалась. Некоторые районы обеспечены водой, и по сравнению со вчерашним днем ​​уменьшилось количество жалоб. По мере восстановления режима районы, где наблюдаются проблемы, будут снабжены водой», – сказали в «Азерсу».

Яна Мадатова