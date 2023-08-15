Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16 |
Гаджизаде осудил антиазербайджанскую провокацию Испании |
ВС Азербайджана подавили провокацию армян |
Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот |
При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди |
Западные азербайджанцы требуют от МККК доступа из основной части страны в Нахчыван |
Антиазербайджанская провокация Испании |
Гаджиев: Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире (видео) |
Заявление AQTA о прекращении деятельности «Wolt Азербайджан» |
Главное Мнения

Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16

Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16

Войну, развязанную РФ против Украины можно было бы закончить в течение недель, если бы Украина получила «пару сотен» истребителей F-16 и несколько сотен ракет большой дальности ATACMS. Такое высказал живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«F-16 – это вообще фантастическая вещь. Это летающие платформы ПВО, когда они появятся над Черноморской акваторией, то все эти атаки южных портов немедленно прекратятся. Кроме того, это наступательное оружие. Они вполне могут долететь до того же Энгельса и уничтожить всю стратегическую авиацию России», – подчеркнул политолог, которого цитирует «Гордон».

Он считает, что война может закончиться даже без применения Украиной этого оружия, главное условие – передача их в страну.

«Я утверждаю, что война закончится даже без применения этого оружия. Когда русские будут уверены, что оно на территории Украины, то те разрушительные процессы, которые идут в военно-политическом руководстве РФ, начатые событиями 24 июня, приведут к логическому завершению, – отметил он. – Украина победит через неделю посте решения американцев предоставить достаточное количество самолетов F-16 и ракет ATACMS. Не потребуется даже полномасштабное [их] применение в боевых условиях. Ситуация в Кремле такова, что там как раз надеются, что […] в Америке победит линия Бернса и Салливана и они заставят Украину пойти на смягчение своей позиции, на отказ от безусловного вывода оккупационных войск. Этого никогда не будет. Это и определяет продолжающееся сопротивление Москвы. Когда эти ракеты и самолеты появятся на территории и в воздушном пространстве Украины, Кремль поймет, что никакой надежды на это нету, у него не останется никаких шансов, если Путин будет сопротивляться, они его просто уберут.

Пионтковский отметил, что отсутствие F-16 и ATACMS «заставляет» вырабатывать свое оружие, которое «меняет правила игры», таким видом вооружения он назвал украинские морские дроны.

Теги:
Из этой рубрики
Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16
Мнения

Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16

2023/08/15, 01:02
Вердян видит Анкару в роли идеального посредника между Баку и Ереваном
Мнения

Вердян видит Анкару в роли идеального посредника между Баку и Ереваном

2023/08/14, 22:11
Юрист-международник уличил Окампо в грубых ошибках
Мнения

Юрист-международник уличил Окампо в грубых ошибках

2023/08/14, 21:44
Турецкая журналистка надеется на восстановление Агдама
Мнения

Турецкая журналистка надеется на восстановление Агдама

2023/08/14, 21:24
Мусабеков: В чем смысл возни, затеянной армянами?
Мнения

Мусабеков: В чем смысл возни, затеянной армянами?

2023/08/13, 20:15
Эксперт: Доминирования России в Черном море больше нет
Мнения

Эксперт: Доминирования России в Черном море больше нет

2023/08/13, 19:33
Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО
Мнения

Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО

2023/08/13, 15:44
«Ъ»: Дорога через Агдам в итоге будет открыта
Мнения

«Ъ»: Дорога через Агдам в итоге будет открыта

2023/08/11, 16:00
ISW: Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам
Мнения

ISW: Кремль хочет национализировать «Яндекс», готовясь к президентским выборам

2023/08/11, 10:41