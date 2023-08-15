Дерек Чисора исключил бой между Фьюри и Усиком

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В тяжелом весе в ближайшее время не проведут объединительный поединок. Так считает экс-претендент на титул в сверхтяжелом весе Дерек Чисора.

По его мнению, потенциальный поединок чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри будет сорван постоянными защитами титула.

«Этого боя не будет. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филипп Хргович – обязательный претендент на титул IBF. У Усика назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту с ним. Поэтому я не думаю, что поединок Усик – Фьюри состоится.

Я просто думаю, что есть ряд бойцов, ожидающих обязательной защиты против них. Я не верю, что мы когда-нибудь увидим бой Усик – Фьюри, ведь Тайсон сейчас проведет поединок с Фрэнсисом Нганну», – приводит слова Чисоры Boxing Social.