Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16 |
Гаджизаде осудил антиазербайджанскую провокацию Испании |
ВС Азербайджана подавили провокацию армян |
Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот |
При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди |
Западные азербайджанцы требуют от МККК доступа из основной части страны в Нахчыван |
Антиазербайджанская провокация Испании |
Гаджиев: Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире (видео) |
Заявление AQTA о прекращении деятельности «Wolt Азербайджан» |
Главное Армия

ВС Азербайджана подавили провокацию армян

ВС Азербайджана подавили провокацию армян

Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки ВС Армении на границе осуществить инженерные работы с целью провокации против азербайджанских военных.

«14 августа в 19:25 подразделения ВС Армении при поддержке огневых позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района попытались осуществить инженерные работы с целью провокации против азербайджанских военных, размещенных в направлении н.п. Моллабайрамлы.

ВС Азербайджана незамедлительно предприняли меры с целью пресечь проведение данных работ и подавить огневые пункты противника», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Норвегия отправит в Украину антидроновые системы
Армия

Норвегия отправит в Украину антидроновые системы

2023/08/15, 01:00
ВСУ уничтожили новейшие российские танки (видео)
Армия

ВСУ уничтожили новейшие российские танки (видео)

2023/08/15, 00:56
ВС Азербайджана подавили провокацию армян
Армия

ВС Азербайджана подавили провокацию армян

2023/08/14, 23:10
США выделили Украине новый транш оружия на $200 млн: список (обновлено)
Армия

США выделили Украине новый транш оружия на $200 млн: список (обновлено)

2023/08/14, 21:25
Баку: Наблюдается активность армянских НВФ (видео)
Армия

Баку: Наблюдается активность армянских НВФ (видео)

2023/08/14, 18:35
Детали столкновения "кадыровцев" с дагестанцами: 20 погибших, 40 раненых
Армия

Детали столкновения «кадыровцев» с дагестанцами: 20 погибших, 40 раненых

2023/08/14, 18:30
Еще 250 мин обнаружено на деоккупированных территориях
Армия

Еще 250 мин обнаружено на деоккупированных территориях

2023/08/14, 17:37
Иран представил в России беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы
Армия

Иран представил в России беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы

2023/08/14, 16:49
Как армянские НВФ готовятся к провокации (видео)
Армия

Как армянские НВФ готовятся к провокации (видео)

2023/08/14, 16:24