ВС Азербайджана подавили провокацию армян

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки ВС Армении на границе осуществить инженерные работы с целью провокации против азербайджанских военных.

«14 августа в 19:25 подразделения ВС Армении при поддержке огневых позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района попытались осуществить инженерные работы с целью провокации против азербайджанских военных, размещенных в направлении н.п. Моллабайрамлы.

ВС Азербайджана незамедлительно предприняли меры с целью пресечь проведение данных работ и подавить огневые пункты противника», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.