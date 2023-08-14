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Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот

Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот

Украина и еще 34 страны сформировали коалицию, которая выступает против участия россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут принимать участия в Олимпиаде. За время полномасштабной войны россияне убили 340 украинских спортсменов и тренеров и повредила 343 спортивных объекта.

«Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что коалиция ожидает от Международного олимпийского комитета решительного отстранения России от Олимпиады.

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