При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди

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В ХМАО на Таллинском нефтяном месторождении прогремели два взрыва. Есть жертвы и пострадавшие, пишет SHOT.

Как известно на данный момент, в местные экстренные службы сообщили о том, что у месторождения раздались два громких хлопка, а после них произошло возгорание. Очевидцы событий передают, что некоторые люди получили ожоги и не исключают, что кто-то мог уже погибнуть. К месту ЧП выехали машины скорой помощи из Нягани и сотрудники МЧС.

«К нам везут четырёх пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога», — рассказали журналистам ТАСС в няганской больнице.

По данным Mash, как минимум два человека погибли, ещё пять пострадали. Двоих людей ищут.