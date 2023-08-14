Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16 |
Гаджизаде осудил антиазербайджанскую провокацию Испании |
ВС Азербайджана подавили провокацию армян |
Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот |
При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди |
Западные азербайджанцы требуют от МККК доступа из основной части страны в Нахчыван |
Антиазербайджанская провокация Испании |
Гаджиев: Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире (видео) |
Заявление AQTA о прекращении деятельности «Wolt Азербайджан» |
Главное Мир

При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди

При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди

В ХМАО на Таллинском нефтяном месторождении прогремели два взрыва. Есть жертвы и пострадавшие, пишет SHOT.

Как известно на данный момент, в местные экстренные службы сообщили о том, что у месторождения раздались два громких хлопка, а после них произошло возгорание. Очевидцы событий передают, что некоторые люди получили ожоги и не исключают, что кто-то мог уже погибнуть. К месту ЧП выехали машины скорой помощи из Нягани и сотрудники МЧС.

«К нам везут четырёх пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога», — рассказали журналистам ТАСС в няганской больнице.

По данным Mash, как минимум два человека погибли, ещё пять пострадали. Двоих людей ищут.

Теги:
Из этой рубрики
В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента
Мир

В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента

2023/08/15, 01:05
Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)
Мир

Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)

2023/08/15, 00:49
Власти России ищут экс-главу баптистов
Мир

Власти России ищут экс-главу баптистов

2023/08/15, 00:47
Российские и иранские суда активно используют Каспий для обхода санкций
Мир

Российские и иранские суда активно используют Каспий для обхода санкций

2023/08/15, 00:34
Заявление Гаджизаде вынудило испанскую дипмиссию удалить провокационный пост
Мир

Заявление Гаджизаде вынудило испанскую дипмиссию удалить провокационный пост

2023/08/15, 00:23
При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди
Мир

При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди

2023/08/14, 22:53
Молдова высылает 45 российских дипломатов
Мир

Молдова высылает 45 российских дипломатов

2023/08/14, 20:34
Число жертв оползня в Грузии достигло 25
Мир

Число жертв оползня в Грузии достигло 25

2023/08/14, 19:39
В Стокгольме снова сожгли Коран (видео)
Мир

В Стокгольме снова сожгли Коран (видео)

2023/08/14, 17:57