Турецкие журналисты посетили Лачин (фото)

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Продолжается поездка журналистов братской страны на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Следующей остановкой представителей СМИ, посещающих Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, стал город Лачин.

После села Агалы Зангиланского района журналисты приехали в город Лачин. Здесь их встретили сотрудники Специального представительства президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район. Представителям СМИ была предоставлена подробная информация о городе Лачин. Было отмечено, что в результате армянского вандализма во время оккупации в Лачине была разрушена и уничтожена вся инфраструктура, а природа подверглась экологическому терроризму. После освобождения Лачина, как и в других районах, здесь начались работы по строительству и реконструкции, и в короткие сроки дома в Лачине были восстановлены и переданы в пользование исконным жителям, сообщает «Азертадж».

До внимания гостей было доведено, что в соответствии с программой «Великое возвращение» жители Лачина вернулись в свои края. Несколько дней назад был реализован очередной этап Великого возвращения в Лачин, и еще 23 семьи переехали в этот город на постоянное проживание. В настоящее время в городе Лачин проживает 203 семьи в составе 793 человек, для переселившихся семей здесь созданы все инфраструктурные условия. Затем представители СМИ совершили прогулку по территории города Лачин, где ознакомились с условиями, созданными благодаря строительно-восстановительным работам.