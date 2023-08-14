Вердян видит Анкару в роли идеального посредника между Баку и Ереваном

107 Просмотров

Армянский активист и блогер Ишхан Вердян в интервью турецкому ресурсу GDH обнародовал свое видение ситуации на Южном Кавказе и коснулся роли Турции в ее решении.

Об отсутствии мирного договора между Баку и Ереваном

В Армении много сил, которые не хотят мира. В этом контексте следует рассматривать все события, связанные с реваншистскими порывами в Карабахе или Ереване. Если рассматривать каждый эпизод отдельно, это может показаться на первый взгляд бессмысленным и нелогичным. Но если взять ситуацию в целом, проанализировать все информационное пространство, то можно легко воссоединить и увидеть общую картину. Общая картина показывает, что прокремлевская элита и карабахский клан направляют все свои ресурсы на разжигание ненависти к азербайджанцам. Даже до Второй карабахской войны, длившейся 44 дня, Армения подвергалась беспрецедентному дезинформационному и пропагандистскому давлению. Каждый лидер, выступавший в Армении, говорил о невозможности мира с Азербайджаном, о реванше. Те, кто подпитан враждебными чувствами, не позволят премьер-министру Армении Николу Пашиняну подписать мирный договор или свергнут его, как только он подпишет это соглашение.

О позиции местных жителей Карабаха

Той же цели служат и открытые пытки местного населения в Карабахе так называемыми «пророссийскими властями». Всем известно, что на выезде из Карабаха стоят армянские блокпосты, которые не пропускают никого к Лачинскому ППП. Они не вывозят людей из Карабаха. Они отвергают все, что может предложить Азербайджан, и создают в регионе невыносимые условия жизни. Это делается для того, чтобы как можно больше разозлить народ, заставить его массово покинуть Карабах и перебраться в Армению, а также помочь местным реваншистским силам свергнуть Никола Пашиняна, обвинив его в «потере родины». Это цель реваншистов. Ни о какой независимости Карабаха и прочей чепухе речи даже нет.

О возможном посредничестве Турции

На самом деле Турция может быть идеальным посредником и быстро разрешить ситуацию. Во-первых, Турция является близким союзником Азербайджана и при необходимости может донести до Баку взгляды армянских политиков, а до Еревана – азербайджанских, не искажая их. Во-вторых, армяне искренне рассчитывают на нормализацию отношений с Турцией и готовы положительно реагировать на любой позитивный сигнал со стороны Турции. В-третьих, дружественная Армения может выступить в роли моста, который соединит Турцию с Азербайджаном и всем тюркским миром, многократно укрепит его и откроет возможности для вливания в турецкую экономику нового финансирования, столь необходимого сегодня. Лично я считаю, что дружественная Армения может помочь Турции и дать ей возможность установить прямые связи с Азербайджаном и Средней Азией. Я бы очень хотел, чтобы турецкие политики посмотрели на ситуацию с этой точки зрения и воспользовались возможностями, которые откроются им, когда в Армении будет устранена тюркофобия. Однако сухих официальных заявлений для этого недостаточно. Пропаганда легко опровергает такие заявления и представляет их в совершенно противоположном контексте. Для того, чтобы произошли изменения, необходимо найти связь с армянским народом. Да, Турция ожидает, что Армения будет развивать отношения с Азербайджаном, но она должна понимать, что больше может помочь Армении в этом плане. Армения находится в зоне непосредственных интересов Турции. Турция может и должна быть посредником, который сможет окончательно решить проблему. Потому что ее интересы совпадают с интересами сторон конфликта.