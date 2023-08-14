За сколько армянских драмов продался Окампо?

178 Просмотров

История взлета и падения Аргентины – пример того, каким ложным путем может пойти страна, пытаясь развить свою экономику. В лучшие времена это государство подавало большие надежды, и претендовало на построение ведущей экономики мира, а ее агрессивное экономическое развитие вызывало зависть у всех передовых стран. Сегодня же это нищая страна, без перспектив на улучшение. А причиной краха аргентинской модели развития стала системная коррупция, которая проникла во все сферы, в первую очередь, в судебную. А вы знаете, что когда нет доверия к беспристрастности судебной системы государства, иностранные инвесторы обходят его стороной, а те, что вложились, сворачивают свои бизнес-интересы.

Одних только цифр за 2023 год достаточно, чтобы понять, в каком состоянии находится аргентинская экономика. Рост ВВП страны на 2023 год оценивается на уровне 1,3%, уровень инфляции в стране составил 116%, учетная процентная ставка – 97%, уровень безработицы – 6,9%. Тут даже не приходится говорить о дне, на котором находится экономика Аргентины.

Аргентина – страна с красивой природой, богатыми природными ресурсами. А сколько выдающихся футболистов дала миру эта страна: Месси, Марадона, Мартинес, Альварес…

Однако в условиях, когда коррупция победила власть и закон, породить честных и чистых блюстителей закона очень сложно. С одним из коррупционеров мы уже знакомы – Луис Морено Окампо. Сидя за океаном, этот тип опубликовал «отчет», в котором обвинил Азербайджан в «геноциде» и «преступлениях против человечества», ну и выдал прочие нарративы в классике армянского жанра.

Судя по тому бреду, который был описан в «отчете», Окампо либо не ознакомился с содержимым доклада и подписался под ним, тем самым получив на свой счет необходимую сумму, либо же он писал этот «отчет» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Потому что в трезвом состоянии такую чушь не несут. Другого объяснения этому «отчету» нет. Но, скорее всего, Окампо продался армянскому лобби в Аргентине, помешанному на идее «геноцида», ибо даже пьяному в голову не придет извращение, описанное в «отчете».

Ничего путного воспаленный разум армян выдать не смог, пришлось придать пропаганде «юридическую» окраску, использовав фамилию пусть даже бывшего, но генпрокурора Международного уголовного суда (МУС). А выбор на него пал не случайно. Дело в том, что Окампо – активный участник посиделок армянской общины Аргентины, проплаченный, конечно: список услуг, которые он предоставляет армянам, большой, начиная от защиты бизнес-интересов в судах и заканчивая защитой бизнеса в целом. Идеальная формула совмещения полезного с приятным.

Кстати, если кто не знает, то армянское лобби в Аргентине и Уругвае не менее могущественное, чем лобби в России, Франции и США. Отдельно следует отметить крепкие связи Окампо с Леоном Арсланьяном, владельцем крупной и влиятельной юридической компании в Аргентине, а также «королем аэропортов» – Эдуардо Эурнекьяном. Кстати, аэропорты Еревана и Гюмри принадлежат этому «товарищу». Да, и аэропорт в Ходжалы тоже строил он.

Словом, с армянскими друзьями Окампо «повезло» – это достаточно влиятельные люди с нехилым состоянием, они могут позволить себе купить подпись Луиса Морено Окампо под паленным отчетом, что и сделали. Иначе какой бывшему генпрокурору МУС интерес участвовать в чужой войне?

Известно, что вопрос о «неподкупности» Окампо поднимался не раз. Еще в 2017 году он привлек внимание СМИ, было даже проведено международное журналистское расследование. Так, журналисты Центра расследований «Медиапарт» выяснили, что, находясь на должности прокурора МУС, Окампо владел банковскими бизнес-счетами в двух наиболее охраняемых от постороннего проникновения офшорных зонах. Когда же журналисты «Медиапарт» напрямую задали ему вопрос: «Откуда у аргентинского прокурора такие большие деньги?», он ответил честно: «Прокурорской зарплаты мне не хватает». Согласитесь, достаточно, чтобы понять, что из себя представляет этот Окампо: мелкий, алчный, и бессовестный коррупционер для которого 30 серебряников дороже принципа.

Ниджат Гаджиев