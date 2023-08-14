Ереван торопится проиграть еще одну войну

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На условной границе Азербайджана и Армении вновь неспокойно. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, позиции вооруженных сил нашей страны вновь подверглись обстрелу с территории Армении – на Кельбаджарском направлении. Одновременно Ереван стягивает к условной границе войска и бронетехнику. А такое необъявленное сосредоточение войск– верный признак подготовки к масштабным вооруженным провокациям. Причём на сей раз провокации военные совпадают с провокациями дипломатическими – достаточно вспомнить мышиную возню в Совете Безопасности ООН и перманентные истерики по поводу мифической «гуманитарной катастрофы» в Карабахе.

Понятно, что таким образом Армения пытается сорвать подписание мирного договора. В таком случае Еревану придётся подписываться под отказом от претензий на Карабах. И шансов выдать это своей аудитории за «тактическое отступление», вслед за которым ещё может быть реванш, равны нулю. Что уже диктует понятный «модус операнди»: устраивать провокации, подставлять ножку посредникам — словом, срывать переговоры и поствоенное урегулирование вообще.

Но означает ли это, что Армения не пытается решить чисто военные задачи? Не исключено, что ереванские «обер-зинворы» планируют улучшить позиции вдоль условной границы. Тем более что стратегические высоты на многих участках под контролем Азербайджана, и это не на шутку нервирует армянских бонз в погонах и без. Но это задача-минимум. А что касается «задачи-максимум», то, судя по всему, в Ереване все еще не сняты с повестки дня планы повторной оккупации Восточного Зангезура. Там уже знают «вкус» ресурсов Зангелана, Кельбаджара и Лачина, а также логистические возможности дороги Басаркечар-Кельбаджар-Агдере.

К тому же, Ереван явно торопится осуществить свои планы повторной оккупации, пока Азербайджан, по мнению армянских стратегов, ещё недостаточно укрепился на освобождённых землях и испытывает определённые трудности с военной логистикой. Свою роль играет и показательная истерика вокруг «голодающих арцахцев» – Армения вполне может рассчитывать провести эту «операцию» по новому захвату азербайджанских земель под соусом «деблокады Нагорного Карабаха».

Провокационная дипломатии Франции, странные заявления МИД России, статьи в The Washington post – все это в представлениях армянского руководства вполне может восприниматься как отмашка на новую войну. Наконец, показательные подвижки происходят и в официальной риторике Еревана. Если до последнего времени Никол Пашинян всячески напирал на «мирную повестку», то 21 июля в интервью AFP сей «гений» армянской политической мысли заявил буквально следующее: «В целом, пока мирный договор не подписан и этот договор не ратифицирован парламентами обеих стран, война, конечно, очень вероятна».

Затем, уже на своей пресс-конференции, сделал более чем прозрачный намёк: дескать, «нужно подумать, стоит ли обращаться к решению нагорно-карабахского вопроса в армяно-азербайджанском мирном договоре или надо руководствоваться другой логикой».«Маленькая победоносная война» слишком многим политикам кажется лёгким способом решить одним ударом множество проблем: и «хапнуть» ресурсы, и укрепить свое внутриполитическое положение, и усилить позиции в дипломатии. Одну войну в своей карьере Пашинян уже развязал — и тоже планировал ее как «маленькую и победоносную». Только блестящую победу в результате одержал Азербайджан, и теперь закрепляет свой военный успех в дипломатии. Так что теперь Николу Воваевичу тоже стоит держать в голове: остаткам его армии, пусть и слегка «отремонтированным» совместными усилиями Франции и Индии, придётся иметь дело с вооруженными силами Азербайджана. А попытки «играть в войнушку» и у озера Гарагель, и в окрестностях Истису («Джермука») приводили к катастрофическим результатам для самой же Армении. Так что, торопясь осуществить планы повторного захвата Восточного Зангезура, Армения в реальности торопится проиграть ещё одну войну.

Нурани, обозреватель