«Пизанский» забор бакинской школы угрожает жизни и здоровью детей

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Неизвестно, кто автор этого «архитектурного шедевра», но вот уже которое время «пизанский» забор средней школы №286 (Ясамальский район, Ени Ясамал, ул. Ульви Буньятдазе,1) находится в аварийном состоянии и угрожает здоровью и жизни как детей, так и взрослых.

Речь идет о провисшей и постепенно разрушающейся стене, отделяющей школьный двор от территории жилых домов. Это уродливое, кривое, местами визуально «вздувшееся» строение, возведенное, полагаем, в состоянии алкогольного опьянения, не только портит облик города, но и представляет опасность. Некоторая часть кладки настолько провисла, что охранники школьной территории, предупреждают всех прохожих не приближаться к стене и идти на максимальном отдалении от нее. Прямо точь-в-точь как герой известной комедии «Джентльмены удачи» – Василий Алибабаевич, предупреждавший прохожих: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!». Все это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Грустно от того, что никому в министерстве образования, МЧС нет дела до вопросов обеспечения безопасности.

А ведь дети есть дети – малейший удар мячика по стене или попытка взобраться на нее могут закончиться очень печально. И пока на дворе лето, сторожа могут держать ситуацию под контролем и предупреждать всех, кто приходит прогуляться в школьном дворе, чтобы они не подпускали детей к злосчастной стене, и сами не подходили тоже. Но когда наступит школьный сезон, поток детей сложно будет контролировать, и страшно подумать о том, что может произойти, если вдруг…

Согласно ежегодным публикациям в СМИ, минобразования постоянно рапортует об отремонтированных школах и отсутствии каких-либо проблем в этом направлении, и в случае, если поступает сигнал, реакция моментальная: присылается оценочная комиссия, и вслед за тем начинается процесс строительных или реставрационных работ. И потому очень странно видеть обратное, так как руководство школы в лице директора Самира Мехтизаде, завучей и членов педагогического совета многократно обращалось в министерство по вопросу укрепления стены, но никакой реакции со стороны ведомства так и не последовало.

В свою очередь, завхоз школы №286 рассказал, что вот уже больше пяти лет эту стену пытаются укрепить своими силами и за свой счет– замазывают, штукатурят, но толку мало, так как сама кладка нуждается в капитальной замене. И если стену не переложить, она может обрушиться в любой момент.

Со своей стороны, добавим, что двухметровый забор учебного заведения нуждается не в ремонте, а в сносе, ибо напоминает собой мрачное ограждение исправительного, пенитенциарного учреждения, только колючих проволок не хватает.

Между тем сотрудник Minval.az связался с завсектором по связям с общественностью Управления Образования города Баку Башаратом Мамедовым, и описал сложившуюся ситуацию в надежде на скорейшее решение вопроса. Но вместо номера телефона отдела, в котором решаются вопросы, связанные с экстренным ремонтом школ, нам дали адрес электронной почты бакинского управления. По словам Б.Мамедова, они «ознакомятся с проблемой и обязательно примут меры».

Хорошо бы, если реакция будет оперативной, ведь речь идет о здоровье и безопасности детей, а значит, и действовать нужно незамедлительно.

Письмо по указанному Б.Мамедовым адресу мы, конечно же, отправили вместе с фотографиями, сделанными автором заметки. Но как скоро придет ответ ведомства и главное – ожидаемая реакция, прогнозировать, к сожалению, не можем. Скоро наступит новый учебный год и очень не хочется, чтобы дети пострадали из-за халатности ответственных лиц. Еще пять лет этот «пизанский» забор» не выдержит.

Яна Мадатова