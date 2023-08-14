Стрельбу в иранском мавзолее Шах-Черах открыл гражданин Таджикистана

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Исполнителем теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, расположенном в провинции Фарс на юго-западе Ирана, является гражданин Таджикистана.

Об этом сообщил председатель суда региона Казем Мусави.

«На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту в мавзолее Шах-Черах», – цитирует его иранское агентство Fars. Каземи отметил, что все они являются иностранцами. «Главный террорист представился как Рахматулла Нурузов, он является гражданином Таджикистана», – добавил председатель суда провинции Фарс. По его словам, силы безопасности Ирана обнаружили конспиративную квартиру террористов.