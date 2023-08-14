Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО

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Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора концерна в России «МБ РУС».

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — заявили в компании, отметив, что заниматься ремонтом и обслуживанием автомобилей будут с помощью «накопленного опыта и знаний».

Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России «МБ РУС» больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» газете заявили, что официальные дилеры имеют проблемы с ПО для большинства иностранных марок автомобилей.