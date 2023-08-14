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МИД Турции распространил заявление в связи с Лачинской дорогой

МИД Турции распространил заявление в связи с Лачинской дорогой

«Министерство иностранных дел заявило, что Турция внимательно следит за долгими обсуждениями относительно Лачинской дороги и понимает законные опасения Азербайджана по этому вопросу. МИД Турции ожидает, что Армения воздержится от провокационных шагов и признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержит использование маршрута Агдам-Канкенди и других альтернативных маршрутов для удовлетворения потребностей армянского населения Карабаха и поддержит усилия Азербайджана по реинтеграции армянского населения».

В письменном заявлении министерства по поводу ситуации на Лачинской дороге отмечается, что Турция внимательно следит за долгими осуждениями по Лачинской дороге и понимает законную озабоченность Азербайджана по этому вопросу.

В заявлении подчеркивается, что опасения, которые Баку громко высказывал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, в результате чего Азербайджан принял меры, которые посчитал нужными в рамках своих суверенных прав:

«Турция считает, что критические замечания в адрес Азербайджана по поводу Лачинской дороги не имеют под собой оправданной основы. Тот факт, что в настоящее время по Лачинской дороге осуществляется медицинский транзит, а также предлагаются альтернативные маршруты, пригодные для комплексной транспортировки материалов, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает максимальные усилия для решения вопроса».

Далее в заявлении МИД Турции говорится:

«Мы ожидаем, что Армения воздержится от провокационных шагов, признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержит использование маршрута «Агдам – Канкенди» и других альтернативных маршрутов для удовлетворения потребностей армянского населения Карабаха, а также поддержит усилия Азербайджана по реинтеграции армянского населения. Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и гуманитарные усилия дружественного и братского Азербайджана и избегать действий, направленных на дальнейшее обострение ситуации».

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