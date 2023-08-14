Как долго продлится кризис в отношениях Украины и Польши?

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Сегодня отношения Украины и Польши переживают не лучшие времена. Как известно, в конце июля представитель президента Польши Марцин Пшидач, комментируя запрет на импорт украинского зерна, заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для нее в последние месяцы и годы». Очевидно, политик хотел подчеркнуть, что Польша не собирается исполнять все пожелания Украины, а будет защищать свои экономические интересы. В данном случае речь идет о польских аграриях, которые с весны 2023 года протестуют против наполнения рынка дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией. В ответ на эти заявления МИД Украины и Польши зеркально вызвали послов, а В.Зеленский был вынужден понизить градус конфликта заявлением о необходимости консолидированного ответа стратегических партнеров агрессии РФ.

Важно напомнить, что буквально в начале июля президенты двух стран встретились в Луцке, где прошли мероприятия по увековечиванию памяти всех жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины трагических событий на Волыни. Также по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Блаженнейший Святослав и председатель Конференции католических епископов Польши архиепископ Станислав Гондецкий подписали Заявление о прощении и примирении украинского и польского народов. На брифинге предстоятель УГКЦ заявил, что «мы, украинцы и поляки, не можем мириться с постоянным терзанием наших исторических ран и углублением нашей боли». Эти события подчеркивают принципиальные изменения в двухсторонних отношениях Украины и Польши, и открывает новую страницу взаимоотношений. Никогда ранее украинцы и поляки не были настолько близки в понимании необходимости переступить сложные события прошлого и консолидироваться вокруг вызовов современности.

Дипломатический скандал заставляет нас задуматься над вопросом: «Почему сейчас между Украиной и Польшей возникают трения, хотя еще вчера лидеры стран и истеблишмент преимущественно говорили о стратегическом партнерстве и даже дружбе на века?». Также историки отмечают, что уровень конфликтности вокруг исторических тем заметно снизился, и украинцы, и поляки как никогда готовы смотреть в будущее без взаимной обиды и злости. Другими словами, на пике партнерских отношений Украины и Польши начали появляться незначительные, но весьма неприятные трения, которые негативно влияют на фасад отношений между двумя странами. Можно предположить, что такая ситуация может быть кому-то выгодна (РФ), либо в Украине и Польше действуют силы, заинтересованные в ослаблении поддержки Украины со стороны Польши. Чтобы выявить причины конфликтов, попробуем внимательно посмотреть на политический календарь Польши и другие аспекты международных отношений.

Одним из основных факторов, которые активизировали конфликтогенность отношений, являются парламентские выборы в Польше, назначенные на октябрь этого года. В Польше происходит сильная внутриполитическая борьба между правящей партией «Закон и справедливость» и оппозиционной «Гражданской платформой». Российско-украинская война, взаимоотношения Украины и Польши могут оказать решающее влияние на итоги выборов. Лидерство в поддержке Украины повлияло на существенный рост поддержки правящей партии «Закон и справедливость», но протесты аграриев против импорта украинского зерна существенно подрывает их рейтинг. Стоит отметить, что партия власти принадлежит к национал-консервативному спектру и опирается в определенной степени на сельского избирателя. Поддержка фермеров очень нужна для победы и, защищая рынок сельского хозяйства Польши, партия «Закон и справедливость» пытается сохранить поддержку своего базового электората. Таким образом, вводя ограничительные меры против украинской сельскохозяйственной продукции и делая недружественные заявления в отношении Украины, польские провластные политики надеются набрать дополнительные политические баллы перед выборами. Мотивируя это защитой отечественного производителя и выставляя Польшу в образе старшего партнера Украины, от которого исключительно зависит судьба последней.

Если мы обратимся к социологии, к тому, как поляки в последние годы относятся к украинцам, то увидим, что большинство поляков позитивно относятся к Украине, хотя полностью и не забыли исторические травмы, в первую очередь, волынскую трагедию. Важное влияние на политическую и предвыборную ситуацию в Польше оказывает фактор беженцев с Украины. Правительство Польши оказывает всестороннюю поддержку украинским семьям, которые вынуждены были покинуть Украину и это, безусловно, нагружает социальную систему, а также сферу образования и медицины. В связи с этим в польском обществе нарастает недовольство тем, что государство тратит существенный ресурс на украинских беженцев, и это негативно влияет на экономическую и социальную системы страны. Как результат, партия «Закон и справедливость» вынуждена артикулировать эти чувства граждан и постепенно уменьшать поддержку украинских беженцев.

Кризис в отношениях Украины и Польши не будет длиться долго и, вероятно, затухнет по окончанию парламентских выборов. Украинцы и поляки, как никогда ранее, готовы сблизиться и примириться, а элиты осознают внешние вызовы и риски от непродуманных действий. Я уверен в том, что отношения Польши и Украины вышли на стратегический уровень, и будут развиваться вне политической конъюнктуры. Смена правительств и президентов не сможет повлиять на сближение народов, и украинский народ надолго запомнит руку помощи, которую поляки протянули ему с начала полномасштабной войны. Польша и в дальнейшем будет предоставлять Украине военную и прочую поддержку и будет надежным лоббистом членства Украины в ЕС и НАТО.

Специально для Minval.az, Николай Назаров, руководитель Центра исследований региональной безопасности Сумского государственного университета (Украина)